Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, за добу в регіоні поранено трьох місцевих жителів – голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область із різних типів озброєння, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів троє жителів регіону дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На волноваському напрямку потерпає Вугледарська громада: чотири обстріли у Новоукраїнці, інтенсивний вогонь у Вугледарі. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Кириленко в телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що на горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Іванопіллю Костянтинівської громади — пошкоджено три приватні будинки. Ще два будинки пошкоджені на околицях Часового Яру.

У Соледарській громаді напружена ситуація: пошкоджено один будинок у Васюківці та кілька будинків у Парасковіївці. В Торецьку росіяни влучили в будівлю шахти – без постраждалих.

"Загалом за добу росіяни поранили трьох жителів", - підсумував голова ОВА.