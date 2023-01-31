ЗС України ведуть контрнаступ під Сватовим, окупанти захоплюють територію під Бахмутом – ISW

Російські окупаційні війська продовжували наземні атаки, щоб повернути втрачені позиції на захід від Кремінної Луганської області, у той час як українські війська вели контрнаступальні операції на північний захід від Сватового і продовжували завдавати ударів по скупченням російських військ, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 січня.

"Російські війська продовжували завдавати ударів по лінії фронту на Донеччині. Російські війська продовжували завойовувати територію поблизу Бахмута. Підтверджених наземних атак російських військ у Запорізькій області не проводилося", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що російськи сили та окупаційна влада продовжують переслідувати кримських татар в окупованому Криму, намагаючись пов'язати антиросійські настрої з екстремістською або терористичною діяльністю.