Події

09:36 31.01.2023

РФ створює умови для початку наступу в Луганській області найближчими місяцями - ISW

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РФ створює умови для початку наступу в Луганській області найближчими місяцями - ISW

Російські сили створюють умови для початку наступу, ймовірно, у Луганській області, у найближчі місяці, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 січня.

"Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW про те, що наступ у найближчі місяці є найбільш ймовірним планом дій. Секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 січня, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів, і всі ознаки говорять про протилежне", - йдеться у звіті.

Столтенберг також зазначив, що РФ може мобілізувати понад 200 тис осіб і продовжує купувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея, а президент РФ Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

У зв'язку з цим голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу, і зазначив, що російським силам необхідно буде розпочати наступ через посилення внутрішнього тиску задля перемоги.

 

Теги: #війна #isw

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