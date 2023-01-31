США доправили в Україну 60 бойових машин піхоти "Бредлі"

США відправили в Україну партію з 60 бойових машин піхоти (БМП) "Бредлі", повідомило Транспортне командування (TRANSCOM) американських збройних сил.

"Вантаж, що включає понад 60 "Бредлі", минулого тижня залишив Норт-Чарльстон, штат Південна Кароліна, вони нададуть українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Транспортне командування ЗС США доставляє в Україну першу партію бойових машин піхоти "Бредлі" в рамках пакета військової допомоги на суму $2,85 млрд, про яку було оголошено раніше в січні.

Екіпаж "Бредлі" складається з трьох осіб, може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні. БМП надійшла на озброєння в 1981 році, загалом було випущено 9753 екземпляри різних варіантів. Вони застосовувалися військами США у війнах у Перській затоці, Іраку та в Афганістані.

Загальна сума американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року становила $27,1 млрд, нагадали в командуванні.