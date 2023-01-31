"Укренерго" суттєво підвищила добові ліміти споживання е/е на вівторок – обленерго

НЕК "Укренерго" на вівторок, 31 січня, підвищила порівняно з понеділком денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 3%, Києву – майже на 4%, підвищення нічних лімітів становить понад 6%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти другу добу поспіль, нічні відносно різко збільшені після несуттєвого зниження на понеділок.

Згідно з повідомленням ДТЕК у Телеграм-каналі групи у понеділок увечері, у середньому час відсутності світла у Києві протягом 23-29 січня становив 4 год. 50 хв., 4 год. 51 хв. та 4 ч. 58 хв залежно від однієї із трьох груп. Тобто 77-80% доби кияни були зі світлом.

У ДТЕК зазначили, що відключення світла відбувалося рівномірно як серед груп, так і всередині кожної з них.

Інформацію про застосування на завтра погодинних графіків вже оприлюднили більшість операторів мережі. На Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки 26 січня. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабграфіків в області, продовжуватимуться, як мінімум, до кінця січня.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 31 січня лімітами споживання електроенергії: