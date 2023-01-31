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08:28 31.01.2023

"Укренерго" суттєво підвищила добові ліміти споживання е/е на вівторок – обленерго

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"Укренерго" суттєво підвищила добові ліміти споживання е/е на вівторок – обленерго

НЕК "Укренерго" на вівторок, 31 січня, підвищила порівняно з понеділком денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 3%, Києву – майже на 4%, підвищення нічних лімітів становить понад 6%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти другу добу поспіль, нічні відносно різко збільшені після несуттєвого зниження на понеділок.

Згідно з повідомленням ДТЕК у Телеграм-каналі групи у понеділок увечері, у середньому час відсутності світла у Києві протягом 23-29 січня становив 4 год. 50 хв., 4 год. 51 хв. та 4 ч. 58 хв залежно від однієї із трьох груп. Тобто 77-80% доби кияни були зі світлом.

У ДТЕК зазначили, що відключення світла відбувалося рівномірно як серед груп, так і всередині кожної з них.

Інформацію про застосування на завтра погодинних графіків вже оприлюднили більшість операторів мережі. На Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки 26 січня. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабграфіків в області, продовжуватимуться, як мінімум, до кінця січня.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 31 січня лімітами споживання електроенергії:

Область

Денний ліміт, МВт

Зміни до поперед. дня, %

Нічний лимит

Зміни до поперед. дня, %

Київ

1012

+3,9

709

+6,29

Київська область

723

+2,84

652

+6,36

Дніпропетровська область

1225

+2,76

1293

+6,24

Одеська область

Екстрені відключення внаслідок атак РФ

Івано-Франківська область

291,3

+2,62

276,2

+6,24

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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