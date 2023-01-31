Втрати окупантів за добу склали близько 850 одиниць о/с, 9 бронемашин, 1 артсистема та 1 РСЗВ

За добу російські окупанти втратили близько 850 одиниць особового складу, а також 9 бронемашин, одну артсистему та 1 РСЗВ, а від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого - 127,5 тис. осіб, 2197 артсистем і 454 РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 127500 (+850) осіб ліквідовано, танків - 3201 (+0) од, бойових броньованих машин ‒ 6378 (+9) од, артилерійських систем – 2197 (+1) од, РСЗВ – 454 (+1) од., засоби ППО ‒ 221 (+0) од., літаків - 293 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7) од., спеціальна техніка – 200 (+1)", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.