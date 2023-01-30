Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

Президент України Володимир Зеленський подякував підприємцям Миколаєва, Одеси та інших громадах, які зберігають робочі місця та сплачують податки.

"Особливу увагу приділив внутрішній ситуації у Миколаївській та Одеській областях – провів наради з військовим та обласним керівництвом", - сказав він у відеозверненні, записаному під час поїздки цими областями.

"Це не тільки про безпеку – хоча про безпеку нашого півдня передусім. Але й про соціальний стан у регіонах, про наявні економічні можливості. І, до речі, я дякую всім підприємцям, усім роботодавцям Миколаєва, Одеси, інших наших громад, які попри все зберігають робочі місця та сплачують зарплати й податки", - сказав Зеленський.

"Це ваш конкретний і ваш вагомий внесок у здатність нашої держави захищатися. Наше завдання вистояти – це спільне завдання. Завдання сил оборони й безпеки, усієї нашої держави, бізнесу та кожного й кожної, хто працює заради перемоги України", - наголосив президент.