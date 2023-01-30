Події

17:10 30.01.2023

Окупанти обстріляли три прикордонні села Чернігівської та Сумської областей із мінометів - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли три прикордонні села Чернігівської та Сумської областей із мінометів - ОК "Північ"

Російські окупанти у понеділок здійснили обстріл районів с. Мостки Корюківського району, с. Леонівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області та с. Сопич Глухівського району, ймовірно, з мінометів калібру 120 мм.

Як повідомляється на сторінці Операційного командування "Північ" у фейсбуці, у всіх випадках втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 09:50 до 10:00 повідомили про п'ять приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н. п. Мостки... З 10:30 до 10:50 повідомили про сім приходів, попередньо міномет 120 мм, в районі н. п. Сопич… З 12:30 до 12:40 повідомили про 20 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, у районі н. п. Леонівка", - йдеться у повідомленні.

Всі три села перебувають в безпосередній близькості від кордону з РФ, на відстані трохи більше ніж 3 км.

 

Теги: #чернігівська_область #ок_північ

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