У Києві з 31 січня відновлюється робота двох трамвайних маршрутів на Троєщині - Кличко

Із вівторка, 31 січня, на Троєщині у Києві відновлюється робота двох трамвайних маршрутів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Завдяки спільній роботі енергетиків і транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути - на житловому масиві Троєщина", - розповів Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Так, 31 січня відновлять рух трамваї №5 "вул. Сержа Лифаря - станція Троєщина-2" та №28 "вул. Милославська - станція метро "Лісова".

Тимчасові автобусні маршрути №№5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.