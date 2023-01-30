Події

15:43 30.01.2023

У Києві з 31 січня відновлюється робота двох трамвайних маршрутів на Троєщині - Кличко

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У Києві з 31 січня відновлюється робота двох трамвайних маршрутів на Троєщині - Кличко

Із вівторка, 31 січня, на Троєщині у Києві відновлюється робота двох трамвайних маршрутів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Завдяки спільній роботі енергетиків і транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути - на житловому масиві Троєщина", - розповів Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Так, 31 січня відновлять рух трамваї №5 "вул. Сержа Лифаря - станція Троєщина-2" та №28 "вул. Милославська - станція метро "Лісова".

Тимчасові автобусні маршрути №№5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Теги: #кличко #трамвай #київ

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