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13:47 30.01.2023

Північна Корея поставила ПЧК Вагнера ракети для війни РФ з Україною – Столтенберг

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Північна Корея поставила ПЧК Вагнера ракети для війни РФ з Україною – Столтенберг

Північна Корея постачала ПВК Вагнера ракети для ведення бойових дій Росії проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок у Сеулі під час виступу перед студентами Сеульського університету, який відбувся в рамках візиту генсека Альянсу до Південної Кореї, повідомляє штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору.

Він також зазначив, що загрози для європейської безпеки є загрозами для Індо-Тихоокеанського регіону.

"Північна Корея поставила ракети російській групі Вагнера, ще більше розпалюючи агресивну війну Росії проти України. Президент Путін розпочав війну майже рік тому, щоб взяти під контроль країну і позбавити людей свободи. У відповідь НАТО та союзники з НАТО, а також наші партнери в усьому світі, включно з Південною Корею, засудили цю незаконну та невиправдану війну. І ми надаємо Україні безпрецедентну допомогу", - розповів Столтенберг.

Генсек Альянсу переконаний, що ця підтримка має велике значення для українців, "допомагаючи їм не лише вижити, а й відтіснити російського загарбника та звільнити свою територію".

"Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Тому що якщо президент Путін переможе, він та інші авторитарні лідери отримають сигнал, що вони можуть досягти бажаного за допомогою сили. Це зробило б світ більш небезпечним, а нас — більш уразливими", - наголосив він.

Столтенберг констатував, що "те, що відбувається в Європі, має значення для Індо-Тихоокеанського регіону, і те, що відбувається тут, в Азії, має значення для НАТО".

Серед наявних загроз генсек назвав загрозу, що походить від Північної Кореї, яка "продовжує свою провокаційну та дестабілізаційну поведінку, включно з безпрецедентними ракетними випробуваннями, що відбулися протягом останнього року, а також ядерну діяльність і риторику, що триває всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН".

"Це є явною і безпосередньою загрозою для Республіки Корея, всього регіону та міжнародного миру і безпеки", - уточнив генсек, закликавши Пхеньян припинити "свої провокації й повністю дотримуватися міжнародного права".

"Наша безпека взаємопов'язана, тому ми маємо залишатися єдиними і твердими, наполягати на повному дотриманні Статуту ООН і не допустити, щоб гноблення і тиранія взяли гору над свободою і демократією. Ви можете розраховувати на те, що НАТО підтримає Республіку Корея та інших партнерів-однодумців у сприянні миру, захисті нашої спільної безпеки та збереженні глобальної системи, заснованої на нормах та цінностях", - підсумував Столтенберг.

Теги: #корея #вагнер #столтенберг

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