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11:30 30.01.2023

В Україні виявлено арахіс з отруйним афлатоксином – Держпродспоживслужба

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В Україні виявлено арахіс з отруйним афлатоксином – Держпродспоживслужба

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Одещині 19 січня виявило ввезення в Україну з Польщі партії єгипетського арахісу з перевищенням вмісту отруйної речовини афлатоксин-В1.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці регіонального управління відомства, цей товар можуть реалізовувати в Івано-Франківській області, при цьому операторам ринку слід вилучити цю продукцію з обігу та в термін не більше ніж два робочих дні письмово поінформувати про це Держпродспоживслужбу.

"До Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах від 19 січня 2023 року №2022.3810-fup 3 стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в арахісі в шкарлупі, що експортувався з Єгипту (експортер: ASM for consulting and export agricultural products, Egypt) через Польщу (імпортер: Atlanta Poland S.A., Poland) до України (одержувач: ТзОВ "Ласощі Юкрейн", вул. Височана, 13-Г, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 78100)", - зазначено у повідомленні служби.

У повідомленні уточнюється, що афлатоксин-В1 – отруйна речовина для людей та тварин, що виділяється деякими видами мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

 

Теги: #держпродспоживслужба #отрута #арахіс

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