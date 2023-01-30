Події

08:24 30.01.2023

Втрати РФ за добу склали майже 500 одиниць о/с, 4 танки та 1 артсистема

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Втрати РФ за добу склали майже 500 одиниць о/с, 4 танки та 1 артсистема

За добу ворожі втрати становили 490 одиниць особового складу, а також 4 танки та 1 артилерійська система, а з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого - 126 650 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 126 650 (+490) осіб ліквідовано, танків - 3201 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од, артилерійських систем – 2196 (+1) од, РСЗВ - 453 (+0) од, засоби ППО - 221 (+0) од, літаків - 293 (+0) од, вертольотів - 284 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0), крилаті ракети - 796 (+0), кораблі/катери ‒ 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од., спеціальна техніка ‒ 199 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються

 

 

 

Теги: #рф #генштаб #втрати

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