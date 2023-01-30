Події

07:30 30.01.2023

"Укренерго" підвищила денні ліміти на 1,9-3% і знизила нічні на 0,3% на понеділок

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"Укренерго" підвищила денні ліміти на 1,9-3% і знизила нічні на 0,3% на понеділок

НЕК "Укренерго" на 30 січня, порівняно з неділею підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям на 1,9-3,08%, трохи знизила нічні ліміти, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Виходячи з їхніх даних, "Укренерго" підвищила денні ліміти після їхнього несуттєвого зниження дві доби поспіль, при цьому навпаки знизила нічні ліміти після того, як підвищувала їх на неділю.

Винятком стала Дніпропетровська область, де нічний ліміт підвищено на 0,74%.

Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабграфіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 30 січня лімітами споживання електроенергії:

Область

Денний ліміт, МВт

Зміни до поперед. дня, %

Нічний ліміт

Зміни до поперед. дня, %

Київ

974

+1,9

667

-0,3

Київська область

703

+3,08

613

-0,3

Дніпропетровська область

1192

+2,84

1217

+0,74

Одеська область

Екстрені відключення в результаті атак РФ

Івано-Франківська область

283,86

+3,04

259,97

-0,26

Полтавська область

451,34

+3,04

413,75

-0,25

Як повідомлялося, за даними "Укренерго" на неділю, у ремонт було виведено один з енергоблоків ТЕС, внаслідок чого знизився обсяг виробництва електроенергії та відповідно – ліміти споживання.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 27 січня вранці повідомив, що дефіцит е/е в пікові години споживання вранці та ввечері становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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