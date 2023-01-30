Окупанти в неділю обстріляли Нікополь і території Марганецької громади

Російські війська в неділю обстріляли Нікополь і території Марганецької громади Дніпропетровської області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Вдень окупанти здійснили обстріл міста Нікополь і території Марганецької ТГ. У населеному пункті Марганецькій ТГ масштаби руйнування уточнюються.

Люди не постраждали", - написав Євтушенко у телеграм-каналі.

За його словами, у місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарські споруди, авто- та мототранспорт, приватні підприємства, магазини, автостоянка, навчальний заклад.

Люди не постраждали.

В межах інших територій району день пройшов без обстрілів та надзвичайних ситуацій.