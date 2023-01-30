Окупанти продовжують зазнавати втрат, а українська авіація завдала удару по ЗРК і по районах зосередження противника

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат, а українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу та районах зосередження противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник і далі зазнає втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня, привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська", - інформує ранкове зведення Генштабу в понеділок.

Також повідомляється, що Повітряні сили ЗСУ протягом доби завдали удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили дві станції радіолокації, склад боєприпасів і один інший важливий об'єкт противника.