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06:49 30.01.2023

Ердоган загрожує розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції

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Ердоган загрожує розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції

Туреччина може ухвалити рішення щодо вступу Фінляндії до НАТО, яке "шокує" Швецію, заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган.

"Вони (влада Швеції - ІФ) по-своєму сміються з нас (...). Якщо буде потрібно, ми можемо послати інший сигнал щодо Фінляндії. Швеція буде шокована, коли ми пошлемо такий сигнал", - наводять його слова західні ЗМІ.

Туреччина раніше на невизначений термін відклала переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ цих країн до НАТО після скандалу зі спаленням Корану. Ердоган, коментуючи інцидент, сказав, що Анкара більше не підтримуватиме Швецію на шляху до альянсу.

У суботу глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто також заявив, що Фінляндія та Швеція продовжать спільний шлях до членства в НАТО. За його словами, "дорога до НАТО не закрита для жодного з нас".

Хаавісто не виключив можливості того, що Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО і країнам доведеться вступати в альянс одночасно.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до альянсу, коли всі країни-учасниці ратифікують протоколи про вступ.

Наразі з 30 країн-членів НАТО вступ Швеції та Фінляндії до альянсу не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Теги: #нато #туреччина #вступ #фінляндія

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