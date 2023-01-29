Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилась до шести людей, уточнює обладміністрація

Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсона в неділю збільшилась до шести людей, уточнює обласна військова адміністрація (ОВА).

"Через сьогоднішні російські обстріли постраждали 9 осіб: 3 людини загинули (2 особи та 1 жінка), 6 отримали поранення", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

Як зазначається у повідомленні, "під час обстрілу Херсонської обласної клінічної лікарні поранено 2 людей: медсестра та працівниця буфету. Обидві жінки отримали поранення середнього ступеня тяжкості".