Події

19:29 29.01.2023

Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилась до шести людей, уточнює обладміністрація

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Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилась до шести людей, уточнює обладміністрація

Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсона в неділю збільшилась до шести людей, уточнює обласна військова адміністрація (ОВА).

"Через сьогоднішні російські обстріли постраждали 9 осіб: 3 людини загинули (2 особи та 1 жінка), 6 отримали поранення", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

Як зазначається у повідомленні, "під час обстрілу Херсонської обласної клінічної лікарні поранено 2 людей: медсестра та працівниця буфету. Обидві жінки отримали поранення середнього ступеня тяжкості".

 

 

 

Теги: #херсон #обстріли #наслідки

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