Зеленський запросив новообраного президента Чехії Павела відвідати Україну з візитом

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії та запросив його відвідати Україну з візитом.

"Привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом в Україну", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.Раніше повідомлялося, що колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Чехії. Після підрахунку всіх бюлетенів він отримав понад 58,3% голосів. Інавгурацію призначено на 9 березня.

