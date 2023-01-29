Події

19:12 29.01.2023

Зеленський запросив новообраного президента Чехії Павела відвідати Україну з візитом

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Зеленський запросив новообраного президента Чехії Павела відвідати Україну з візитом

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії та запросив його відвідати Україну з візитом.

"Привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом в Україну", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.Раніше повідомлялося, що колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Чехії. Після підрахунку всіх бюлетенів він отримав понад 58,3% голосів. Інавгурацію призначено на 9 березня.

 

Теги: #президент #візит #чехія

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