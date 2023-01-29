Українські танкісти прибули на навчання до Великої Британії

Українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання і підготовки до подальшої участі у війні з РФ, повідомляє пресслужба британського оборонного відомства.

"Українські танкісти прибули до Великої Британії для підготовки до подальшої боротьби з Росією", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з глобальними країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.