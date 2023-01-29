Події

11:19 29.01.2023

Внаслідок обстрілів окупантів за добу в Донецькій області 5 людей загинули і 15 дістали поранень

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П'ятеро людей загинули і ще 15 дістали поранень упродовж минулої доби внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Унаслідок вчорашнього удару по Костянтинівці загинули 3 людини, поранено 14. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 7 гаражів та готель. На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка - без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю вранці.

Він зазначив, що на Донецькому напрямку 4 артобстрілів зазнало Курахове — пошкоджені 7 багатоповерхівок і 10 приватних будинків, будівлі 2 медичних закладів.

Також росіяни завдали ракетного удару по Константинопольському - влучили у сільгосппідприємство. В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли - інформація про постраждалих не надходила.

"На Горлівському напрямку 1 людина вбита і 1 поранена в Бахмуті; пошкоджена багатоповерхівка. Ще одна людина загинула в Парасковіївці Соледарської ТГ. Пошкоджені приватні будинки в Торецьку і 9-поверхівка в Нью-Йорку. Під періодичними обстрілами - околиці Часовоярської ТГ", - наголосив голова ОВА.

Кириленко додав, що на Лисичанському напрямку під ворожим вогнем перебуває Званівка та Переїзне Званівської громади і Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

Теги: #обстріли #донецька_область

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