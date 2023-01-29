Події

08:27 29.01.2023

У суботу окупанти обстріляли сім громад на Сумщині, зафіксовано 88 прильотів

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У суботу окупанти обстріляли сім громад на Сумщині, зафіксовано 88 прильотів

Упродовж суботи російські окупанти обстріляли Білопільську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Краснопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Юнаківську громади, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили авіаційний (ракетний) удар. Було зафіксовано 88 прильотів", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Після 13 години території міста Середина-Буда здійснено авіаційний (ракетний) обстріл − 1 приліт. Попередньо пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

Окупанти обстріляли село Юнаківка із САУ – 8 прильотів. Унаслідок обстрілу "частково пошкоджено дах і вікна у двох приватних будинках та одну господарську споруду".

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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