Події

07:52 29.01.2023

Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

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Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

Із портів України в суботу вийшли чотири суховантажні машини з кукурудзою, пшеницею та соєвими бобами, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"28 січня чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 147 170 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Два судна Klc Erciyes (12,7 тис. тонн соєвих бобів) та Mohamad Y (10 210 тонн соєвих бобів) взяли курс на Туреччину. Суховантаж Luca переправить до Бангладеш 56,5 тис. тонн пшениці. Суховантаж Darya Ma прямує до Китаю з 67 760 тоннами кукурудзи.

В українські порти також прямують чотири суховантажні машини, які в суботу пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 28 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 млн 938 тис. 131 тонну. Загалом було дозволено рух 1 371 суховантажного судна: 684 на прибуття в українські порти і 687 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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