Події

00:34 29.01.2023

Україна ввела санкції проти "Білоруськалія", "Уралкалія", БЖД, "Райффайзен-Лізінга", "ВТБ Лізинга" та ще 177 компаній з РФ та Білорусі

2 хв читати
Україна ввела санкції проти "Білоруськалія", "Уралкалія", БЖД, "Райффайзен-Лізінга", "ВТБ Лізинга" та ще 177 компаній з РФ та Білорусі

Україна ввела санкції проти 182 російських та білоруських компаній, які переважно займаються перевезенням вантажів, лізингом транспортних засобів та хімічним виробництвом, а також трьох індивідуальних підприємців.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №50 від 28 січня, який вводить у дію рішення РНБО від того ж числа, ухвалене за ініціативою Служби безпеки України, опубліковано на сайті голови держави.

У цьому переліку, зокрема, російські "Уралкалій", Казанське ПАТ "Органічний синтез", "Башкірська содова компанія", "Сибірська вугільна енергетична компанія", білоруські "Білоруськалій", "Гомельський хімічний завод", "Лакофарба" та "Кроноспан ОСБ ".

Крім того, в числі "ВТБ Лізинг", "Газпромбанк Лізинг", "Райффайзен-Лізинг" і "Белгазпромбанк", що потрапили під санкції.

У списку також "Білоруська залізниця" та білоруська "ЄвроТрансВагон", російські "Інтер Карго Компані", "Газпромтранс", "Російська контейнерна компанія", "Перший промисловий оператор", "Інвестиційна вагонна компанія", "Вантажна компанія" та "Федеральна вантажна компанія".

Указ передбачає по 18 пунктів санкцій до кожної компанії, у тому числі блокування активів, обмеження торгових операцій та припинення транзиту.

Президент указом доручив Міністерству закордонних справ України проінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Раніше в суботу Зеленський повідомив, що підписав указ про санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки та солдатів.

"Йдеться про 185 компаній та осіб. Їх активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми працюватимемо над тим, щоб аналогічне блокування було застосовано й іншими країнами", – сказав він.

Теги: #рф #санкції #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 28.01.2023
Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

09:03 28.01.2023
Окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ на Луганщині або поблизу Вугледара в найближчі півроку

Окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ на Луганщині або поблизу Вугледара в найближчі півроку

20:11 27.01.2023
Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва МОК "витягнути" у світовий спорт представників РФ

Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва МОК "витягнути" у світовий спорт представників РФ

18:43 27.01.2023
Омбудсмен Лубінець: На території РФ перебувають 800 тяжко поранених українських військових

Омбудсмен Лубінець: На території РФ перебувають 800 тяжко поранених українських військових

14:52 27.01.2023
СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

13:36 27.01.2023
Держприкордонслужба України про продовження навчань на білоруських полігонах: продовжуватимуть іще неодноразово

Держприкордонслужба України про продовження навчань на білоруських полігонах: продовжуватимуть іще неодноразово

08:34 27.01.2023
Окупанти втратили за добу в Україні близько 850 військових та 11 артсистем, збито 47 ракет, 33 безпілотники та гелікоптер

Окупанти втратили за добу в Україні близько 850 військових та 11 артсистем, збито 47 ракет, 33 безпілотники та гелікоптер

08:16 27.01.2023
США намагається завадити спробам ПВК "Вагнер за межами України

США намагається завадити спробам ПВК "Вагнер за межами України

07:27 27.01.2023
Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів РФ може з'явитися до літа

Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів РФ може з'явитися до літа

23:47 26.01.2023
Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

ОСТАННЄ

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

"Укренерго" несуттєво знизила денні та підвищила нічні ліміти споживання е/е областям на неділю

Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

Туреччина призупинила тристоронні переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією

Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

Абітурієнти з ТОТ у 2023 році зможуть вступати без складання мультипредметного тесту

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА