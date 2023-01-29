Україна ввела санкції проти "Білоруськалія", "Уралкалія", БЖД, "Райффайзен-Лізінга", "ВТБ Лізинга" та ще 177 компаній з РФ та Білорусі

Україна ввела санкції проти 182 російських та білоруських компаній, які переважно займаються перевезенням вантажів, лізингом транспортних засобів та хімічним виробництвом, а також трьох індивідуальних підприємців.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №50 від 28 січня, який вводить у дію рішення РНБО від того ж числа, ухвалене за ініціативою Служби безпеки України, опубліковано на сайті голови держави.

У цьому переліку, зокрема, російські "Уралкалій", Казанське ПАТ "Органічний синтез", "Башкірська содова компанія", "Сибірська вугільна енергетична компанія", білоруські "Білоруськалій", "Гомельський хімічний завод", "Лакофарба" та "Кроноспан ОСБ ".

Крім того, в числі "ВТБ Лізинг", "Газпромбанк Лізинг", "Райффайзен-Лізинг" і "Белгазпромбанк", що потрапили під санкції.

У списку також "Білоруська залізниця" та білоруська "ЄвроТрансВагон", російські "Інтер Карго Компані", "Газпромтранс", "Російська контейнерна компанія", "Перший промисловий оператор", "Інвестиційна вагонна компанія", "Вантажна компанія" та "Федеральна вантажна компанія".

Указ передбачає по 18 пунктів санкцій до кожної компанії, у тому числі блокування активів, обмеження торгових операцій та припинення транзиту.

Президент указом доручив Міністерству закордонних справ України проінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Раніше в суботу Зеленський повідомив, що підписав указ про санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки та солдатів.

"Йдеться про 185 компаній та осіб. Їх активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми працюватимемо над тим, щоб аналогічне блокування було застосовано й іншими країнами", – сказав він.