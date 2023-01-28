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22:04 28.01.2023

Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

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Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки.

"Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Ідеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами", - сказав він.

"Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!" – зазначив президент.

 

 

Теги: #рф #санкції #компанії

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