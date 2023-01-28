Події

19:07 28.01.2023

Абітурієнти з ТОТ у 2023 році зможуть вступати без складання мультипредметного тесту

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Абітурієнти з ТОТ у 2023 році зможуть вступати без складання мультипредметного тесту

Українські школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, у 2023 році зможуть вступити до вищих навчальних закладів України дистанційно без складання національного мультипредметного тесту, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, її оприлюднять пізніше. Але вже зараз відомо, що після зарахування до вишу впродовж 3 місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що всі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час вступної кампанії 2023 року буде збережено. Детальніше про їхнє застосування буде відомо навесні.

 

 

 

Теги: #вступ #абітурієнти #тот

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