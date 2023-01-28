Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

Громадянка України загинула внаслідок терористичного акту в Єрусалимі, повідомляє посольство України в Ізраїлі в суботу.

"З сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих і молимося за повне одужання поранених", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Facebook.

Як повідомлялося, щонайменше семеро людей стали жертвами стрільби в Східному Єрусалимі в районі Нене Яаков, ще 10 осіб дістали поранень. Теракт стався, коли люди виходили з синагоги. Сили безпеки застрелили нападника під час спроби втечі. У рамках розслідування цієї справи в суботу затримано 42 людини: їх допитують.

Спочатку ніхто не брав на себе відповідальність за теракт, проте представник ісламістського руху ХАМАС Хазем Кассем заявив: "Ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами в Дженіні, і природною відповіддю на злочинні дії окупації".