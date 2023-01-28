Події

15:32 28.01.2023

Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

1 хв читати
Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

Громадянка України загинула внаслідок терористичного акту в Єрусалимі, повідомляє посольство України в Ізраїлі в суботу.

"З сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих і молимося за повне одужання поранених", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Facebook.

Як повідомлялося, щонайменше семеро людей стали жертвами стрільби в Східному Єрусалимі в районі Нене Яаков, ще 10 осіб дістали поранень. Теракт стався, коли люди виходили з синагоги. Сили безпеки застрелили нападника під час спроби втечі. У рамках розслідування цієї справи в суботу затримано 42 людини: їх допитують.

Спочатку ніхто не брав на себе відповідальність за теракт, проте представник ісламістського руху ХАМАС Хазем Кассем заявив: "Ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами в Дженіні, і природною відповіддю на злочинні дії окупації".

 

Теги: #теракт #ізраїль #українка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 28.01.2023
Палестинський підліток поранив двох людей у Східному Єрусалимі

Палестинський підліток поранив двох людей у Східному Єрусалимі

21:23 27.01.2023
Щонайменше вісім людей загинули внаслідок стрілянини у Східному Єрусалимі

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок стрілянини у Східному Єрусалимі

20:05 27.01.2023
В Іспанії затримали 74-річного чоловіка, підозрюваного у відправленні бомби до посольства України

В Іспанії затримали 74-річного чоловіка, підозрюваного у відправленні бомби до посольства України

16:55 27.01.2023
МЗС України у відповідь на загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: закликаємо сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак

МЗС України у відповідь на загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: закликаємо сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак

18:31 22.01.2023
Нетаньягу відправив у відставку главу МВС Ізраїлю через рішення Верховного суду

Нетаньягу відправив у відставку главу МВС Ізраїлю через рішення Верховного суду

21:58 19.01.2023
Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

20:41 19.01.2023
Очільник МЗС Ізраїлю прийняв запрошення відвідати Київ

Очільник МЗС Ізраїлю прийняв запрошення відвідати Київ

19:58 13.01.2023
Ізраїль у лютому припинить виплату допомоги іммігрантам, які втекли від російського вторгнення в Україну

Ізраїль у лютому припинить виплату допомоги іммігрантам, які втекли від російського вторгнення в Україну

14:15 13.01.2023
Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

14:09 13.01.2023
Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

Україна очікує від союзників 24 винищувачі в рамках першого пакету - ЗМІ

Окупанти завдали удару по Костянтинівці, 3 мирних жителів загинули - голова обладміністрації

Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва України

Західні партнери пообіцяли надати Києву 321 важкий танк

ОСТАННЄ

Автотраса Одеса-Рені закрилася для фур на добу через негоду - патрульна поліція

Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися в українські держустанови

У Чорному морі чергують 2 ворожих носії "Калібрів" – ВМС ЗСУ

Україна очікує від союзників 24 винищувачі в рамках першого пакету - ЗМІ

Чистий відтік населення з України в цей тиждень зріс до 17 тис. – Держприкордонслужба

До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях - СБУ

У низці областей України в найближчі дні пройде невеликий сніг, місцями з дощем, температура залишиться колишньою

Окупанти депортують дітей з Херсонської області до Криму - ISW

Окупанти завдали удару по Костянтинівці, 3 мирних жителів загинули - голова обладміністрації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА