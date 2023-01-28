Чистий відтік населення з України в цей тиждень зріс до 17 тис. – Держприкордонслужба

Чистий відтік з України в цей тиждень зріс до 17 тис. осіб із 12 тис. тижнем раніше, повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 21 до 27 січня незначно зріс – до 244 тис. з 242 тис. осіб, тоді як на в'їзд майже так само знизився – із 230 тис. до 227 тис.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, зросла в четвертий тиждень року зі 118 тис. до 123 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – з 494 до 504.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів незначне збільшення чистого відтоку з України - до 12 тис. з 11 тис. осіб тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зменшився зі 157 тис. осіб. до 156 тис., тоді як зворотний потік з Польщі в Україну – зі 146 тис. до 144 тис. осіб.

Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 9,469 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 7,616 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд до України через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий притік за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий притік становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тимчасово припинився у другій половині грудня – початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня досяг 164 тис.

За даними УВКБ ООН на 24 січня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 17, 924 млн осіб, з них до Польщі - 9,182 млн, Росії (дані не оновлюються з 3 жовтня) - 2,852 млн осіб. Угорщини – 2,118 млн осіб, Румунії – 1, 871 млн осіб, Словаччини – 1,128 млн осіб, Молдови – 755,4 тис. осіб, Білорусі – 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого 2022 року до 24 січня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 9,770 млн осіб.