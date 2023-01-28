Події

11:17 28.01.2023

Українські війська продовжували контрнаступ біля Кремінної, окупанти продовжували наземні атаки під Бахмутом і Донецьком - ISW

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Українські війська продовжували контрнаступ біля Кремінної, окупанти продовжували наземні атаки під Бахмутом і Донецьком - ISW

Українські війська 26 і 27 січня продовжували контрнаступальні дії в районі м. Кремінна Луганської області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 січня.

Російські окупаційні сили, у свою чергу, продовжували наземні атаки навколо Бахмута Донецької області, на західній околиці Донецька, а також на заході Донецької області.

За даними ISW, російські джерела не повідомляли про те, що 27 січня російські війська продовжували локальні наступальні дії в Запорізькій області.

 

Теги: #війна #isw

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