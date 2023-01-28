Події

08:53 28.01.2023

Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових та 8 артсистем, збито 6 безпілотників, літак і гелікоптер

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових та 8 артсистем, збито 6 безпілотників, літак і гелікоптер

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу склали близько 800 одиниць особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 28 січня, склали близько 125 тис 510 осіб, повідомляється на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 7 танків та 4 бойові броньовані машини, а від початку повномасштабного вторгнення – 3189 та 6344 відповідно.

Також окупанти за минулу добу втратили 8 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, з 24 лютого – 2188 та 453 відповідно. Знищено 26 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами із пально-мастильними матеріалами), від початку повномасштабного вторгнення – 5027.

За добу було збито 1 літак, 1 гелікоптер та 6 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Від початку повномасштабного вторгнення – 293 літаки, 284 вертольоти, 1947 БПЛА.

З 24 лютого станом на ранок суботи РФ втратила в Україні 221 засіб протиповітряної оборони, 199 одиниць спецтехніки, 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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