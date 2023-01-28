Сім суден доставлять українське продовольство до Іспанії, Італії, Китаю, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Кенії

З українських портів у п'ятницю вийшли сім суховантажів із кукурудзою та пшеницею, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"27 січня сім суден залишили українські порти, вони перевозять 368 941 тонну зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Дві суховантажні машини Tutor (69 756 тонн кукурудзи) і Tycoon (35 тис. тонн кукурудзи та 27,5 тис. тонн пшениці) попрямували до Ізраїлю. Судно Navios Sagittarius (64 175 тонн пшениці) вирушило до Саудівської Аравії, судно Arcturus (59 770 тонн пшениці) - до Кенії.

Судно Sword Lion доставить до Італії 25,5 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Dsm Star - 8 329 тонн кукурудзи і 10 734 тонни пшениці до Іспанії. Судно Calypso переправить 68177 тонн кукурудзи до Китаю.

При цьому в українські порти прямують чотири суховантажні машини, які в п'ятницю пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 80 заявок на участь в ініціативі".

"Станом на 27 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 790 961 тонну. Загалом було дозволено рух 1 364 суден: 681 на прибуття в українські порти та 683 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.