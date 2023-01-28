Сирія стикається з безпрецедентною нестачею їжі

Загроза голоду в Сирії досягла максимального рівня за 12 років конфлікту в цій країні, заявили у п'ятницю у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП).

"Небезпека голоду зросла в Сирії до найвищого за 12 років показника - у той час, як 70% населення може незабаром втратити можливість приносити їжу в сім'ю", - наводить "Аль-Арабія" витримки із заяви ВПП.

За даними організації, у Сирії 2,9 млн жителів загрожує безпосередня загроза голоду, а ще 12 млн осіб не мають доступу до стабільних джерел продовольства. У ВВП зазначили, що Сирія посідає шосте місце у світі за кількістю людей, неблагополучних щодо продовольчої безпеки, причому за останні три роки ціни на їжу в країні зросли приблизно в 12 разів.

Також дуже швидко зріс рівень дитячого недоїдання.

За інформацією телеканалу, раніше цього тижня виконавчий директор ВПП Девід Біслі в ході візиту до Сирії заявив, що якщо міжнародна спільнота не допоможе цій країні, світ може зіткнутися з ще однією хвилею масової імміграції з неї.

За оцінками ООН, 90% населення Сирії живуть у бідності, оскільки економіка країни постраждала від збройного конфлікту, посух, холери, пандемії COVID-19 та наслідків фінансової кризи у сусідньому Лівані.