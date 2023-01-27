Зеленський закликав студентів Коледжу Європи захищати європейські цінності

Президент України Володимир Зеленський закликав студентів Коледжу Європи у Натоліні та Брюгге вчитися бути захисниками європейських цінностей.

"Мир, безпека, свобода, демократія, захищеність прав людини та соціальна справедливість – не просто спадок. Вони не переходять від покоління до покоління просто разом із тими чи іншими інститутами. За них потрібно бути готовим боротися", - сказав він, виступаючи перед студентами у п'ятницю за допомогою відеозв'язку.

"І потрібно мати рішучість боротися, мати відповідне лідерство. Тому я закликаю вас навчатися тут, у Коледжі Європи, не просто як бути частиною європейської бюрократії, а як бути захисниками та захисницями європейських цінностей, як бути лідерами у боротьбі за Європу!", - сказав він.

За його словами, "тиранічні тенденції завжди знаходять шлях". "Отже, свободі завжди потрібні ті, хто гарантуватиме її захист. Вірю, що ви можете стати лідерами, які гарантуватимуть захист свободи", - наголосив президент.