У МЗС України буде викликано посла Угорщини через заяву Орбана, що Україна як Афганістан і є "нічийною землею" - Ніколенко

До Міністерства закордонних справ України буде викликано посла Угорщини для відвертої розмови у зв'язку зі зневажливим висловом прем'єр-міністра Віктора Орбана на адресу України, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час спілкування з журналістами прем'єр-міністр Угорщини порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею".

" Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами. До МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови", написав Ніколенко на фейсбук-сторінці.

Також у МЗС України додали, що залишають за собою право вжиття й інших заходів реагування.

Раніше Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті заявив, що не вірить у перемогу України і вважає, що країна "поступово перетворюється на некеровану руїну". За словами Орбана, "мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". Він сказав, що РФ вже досягла успіху в цьому, і тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".