Події

19:30 27.01.2023

Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом

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Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом

Український боксер Володимир Кличко зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом: говорили про подальшу підтримку України, повідомив його брат мер Києва Віталій Кличко.

"Володимир зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Говорили про подальші постачання озброєння Україні", - написав Кличко-старший у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

"Пісторіус пообіцяв відвідати Київ та запевнив у підтримці боротьби України до нашої перемоги", - зазначено у повідомленні.

 

Теги: #володимир_кличко #пісторіус

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