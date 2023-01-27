Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом

Український боксер Володимир Кличко зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом: говорили про подальшу підтримку України, повідомив його брат мер Києва Віталій Кличко.

"Володимир зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Говорили про подальші постачання озброєння Україні", - написав Кличко-старший у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

"Пісторіус пообіцяв відвідати Київ та запевнив у підтримці боротьби України до нашої перемоги", - зазначено у повідомленні.