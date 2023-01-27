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19:03 27.01.2023

Генпрокурор України – американським партнерам: Корупційні злочини під час війни можна прирівняти до мародерства

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Генпрокурор України – американським партнерам: Корупційні злочини під час війни можна прирівняти до мародерства

 

Корупційні злочини під час війни можна прирівняти до мародерства, заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі з делегацією зі США, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора у п'ятницю.

У зустрічі взяли участь представник США в Україні Бріджит Брінк, генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, генеральний інспектор Держдепу США Діана Шоу, генеральний інспектор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Ангарелла.

"Війна не є виправданням для сповільнення зусиль у подоланні корупції на всіх рівнях. Корупційні злочини під час війни можна прирівняти до мародерства. Тому боротьба з корупцією та запобігання таким злочинам - пріоритет у роботі прокурорів та всіх правоохоронних органів", – заявив Костін.

Окрім питання відновлення справедливості та притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, скоєні під час війни в Україні, учасники зустрічі обговорили та боротьбу з корупцією, йдеться у повідомленні.

"Ми раді вітати делегації міжнародних партнерів в Україні, адже наша робота прозора, ми відкриті до порад та успішного досвіду, який дозволить підвищити ефективність. Я переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити відновлення справедливості, адже це одна з ключових вимог українського народу", - наголосив генпрокурор.

Він зазначив, що в органах прокуратури вже триває активна боротьба з корупційними проявами та додав, що за останні п'ять місяців п'ятьох прокурорів було викрито на корупційних злочинах.

 

Теги: #сша #посол #генпрокурор #зустріч

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