Чутки про відставку міністра енергетики Галущенка можуть бути російською спецоперацією – голова НКРЕКП

Чутки з неофіційних джерел про відставку міністра енергетики Германа Галущенка можуть бути російською спецоперацією, заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

"Я відстежую цю ситуацію і помітив одну цікаву закономірність: щойно Міністерство енергетики підходить впритул до вирішення раз і назавжди питання розриву енергетичних зв'язків із Росією за всіма напрямами, у неофіційних каналах одразу з'являються чутки про посаду міністра, про заміну тощо", – сказав Ущаповський в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

На його думку, за такими чутками можуть стояти наміри РФ посіяти паніку в енергетичному блоці українського уряду.

"Думаю, що це якась спецоперація РФ, яка має на меті посіяти в сьогоднішній енергетичній команді панічні настрої та збити її з курсу, який вона зараз проводить", - зазначив голова енергорегулятора.