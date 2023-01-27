Події

16:31 27.01.2023

Чутки про відставку міністра енергетики Галущенка можуть бути російською спецоперацією – голова НКРЕКП

1 хв читати
Чутки про відставку міністра енергетики Галущенка можуть бути російською спецоперацією – голова НКРЕКП

Чутки з неофіційних джерел про відставку міністра енергетики Германа Галущенка можуть бути російською спецоперацією, заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

"Я відстежую цю ситуацію і помітив одну цікаву закономірність: щойно Міністерство енергетики підходить впритул до вирішення раз і назавжди питання розриву енергетичних зв'язків із Росією за всіма напрямами, у неофіційних каналах одразу з'являються чутки про посаду міністра, про заміну тощо", – сказав Ущаповський в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

На його думку, за такими чутками можуть стояти наміри РФ посіяти паніку в енергетичному блоці українського уряду.

"Думаю, що це якась спецоперація РФ, яка має на меті посіяти в сьогоднішній енергетичній команді панічні настрої та збити її з курсу, який вона зараз проводить", - зазначив голова енергорегулятора.

 

Теги: #відставка #чутки #нкрекп #галущенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 24.01.2023
Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

08:15 19.01.2023
Прем'єр-міністр Нової Зеландії заявила про намір піти у відставку

Прем'єр-міністр Нової Зеландії заявила про намір піти у відставку

11:56 16.01.2023
Глава Міноборони ФРН Ламбрехт подає у відставку

Глава Міноборони ФРН Ламбрехт подає у відставку

18:26 14.01.2023
Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

22:48 11.01.2023
Голова підкомітету Європарламенту з прав людини залишила посаду на тлі корупційного скандалу

Голова підкомітету Європарламенту з прав людини залишила посаду на тлі корупційного скандалу

10:25 02.01.2023
Блекаут в Україні можливий лише теоретично - міністр енергетики

Блекаут в Україні можливий лише теоретично - міністр енергетики

18:22 27.12.2022
Україна та Росія по-різному розуміють суть демілітаризації ЗАЕС – глава Міненерго

Україна та Росія по-різному розуміють суть демілітаризації ЗАЕС – глава Міненерго

18:20 25.12.2022
НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

21:08 21.12.2022
НКРЕКП перевірить 12 обленерго щодо недотримання графіків відключень е/е

НКРЕКП перевірить 12 обленерго щодо недотримання графіків відключень е/е

19:47 13.12.2022
НКРЕКП наклала 850 тис. грн штрафу на "Кіровоградгаз" та по 102 тис. грн на "Київгаз" та "Черкасигаз"

НКРЕКП наклала 850 тис. грн штрафу на "Кіровоградгаз" та по 102 тис. грн на "Київгаз" та "Черкасигаз"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки ворога 26 січня є влучання у п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах - Шмигаль

Кабмін схвалив постанову, що забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин

У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після місяця зимових канікул

До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану

Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення, його заступником - Євгена Кузькіна

Унаслідок ракетної атаки ворога 26 січня є влучання у п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах - Шмигаль

Цілями російських "Кинджалів" 26 січня був об'єкт у Запоріжжі та об'єкт енергоінфраструктури у Києві

Засідання Єврокомісії з урядом України у Києві погоджено з місцевою владою - ЄК

Кабмін схвалив постанову, що забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин

МЗС України у відповідь на загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: закликаємо сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак

Суд скасував рішення про закриття справи щодо прокурора Юсубова, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота

Винищувач F-16 міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил України, щоб стати єдиним типом багатоцільового літака - Ігнат

Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА