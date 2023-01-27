Події

14:58 27.01.2023

Окупанти вранці обстріляли Часів Яр, загинули два мирні жителі

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Двоє людей загинули і щонайменше п'ятеро дістали поранень унаслідок російського обстрілу міста Часів Яр Донецької області у п'ятницю, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Обстріл розпочався близько 9 ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення та будівлі установ та державної служби, автівки", - написав Кириленко в телеграмі.

Крім того, зафіксовано обстріли Авдіївки, Торецька, Олександрополя та Богоявленки. "В Авдіївці росіяни близько 9 ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а через кілька годин застосували "Гради" з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила", - повідомив голова обладміністрації.

Також окупанти обстріляли Неліпівку Торецької ОТГ: без жертв, пошкоджено будинки та господарські споруди. Олександропіль Очеретинської ОТГ та Богоявленку біля Вугледара обстріляно з реактивних систем залпового вогню. "Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється", – повідомив Кириленко. 

Теги: #обстріли #донецька_область

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