Події

13:00 27.01.2023

Нідерланди з грудня 2022 р. передали Україні близько 300 тонн енергообладнання для відновлення електропостачання

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Нідерланди з грудня 2022 р. передали Україні близько 300 тонн енергообладнання для відновлення електропостачання

В Україну з Нідерландів з грудня 2022 року надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонн, з яких за останні два тижні – 12 вантажів вагою 103,6 тонн, повідомило Міністерство енергетики України на своєму сайті в п'ятницю.

"Надане обладнання допоможе відновленню електропостачання тисячам українців, які щодня зазнають наслідків російських варварських атак на наш енергосектор. Дякую Нідерландам за цю підтримку", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого процитовано на сайті.

Як зазначили у міністерстві, серед обладнання, наданого нідерландською стороною, - трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз'єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.

Теги: #енергетика #нідерланди #гумдопомога

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