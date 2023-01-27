Окупанти навряд чи досягли суттєвих успіхів поблизу Оріхова та Вугледара

Російські окупанти навряд чи досягли суттєвих успіхів у воєнних операціях поблизу Оріхова Запорізької області та Вугледара Донецької області, а відповідні повідомлення можуть бути цілеспрямованою дезінформацією, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованрму у твіттері міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у п'ятницю вранці.

"За останні шість днів російські інтернет-коментатори стверджували, що російські війська значно просунулися вперед, прорвавши оборону України у двох напрямках: у Запорізькій області поблизу Оріхова та за 100 км на схід, на Донеччині, біля Вугледара. Російські підрозділи, ймовірно, здійснювали локальні пробні атаки в районі Оріхова та Вугледара, але малоймовірно, що Росія дійсно досягла якихось суттєвих успіхів", - наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, є реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись створити враження, що російська операція триває.