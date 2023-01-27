Події

08:25 27.01.2023

"Укренерго" знову трохи підвищила ліміти областям на п'ятницю, незважаючи на атаки РФ

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"Укренерго" знову трохи підвищила ліміти областям на п'ятницю, незважаючи на атаки РФ

НЕК "Укренерго" на 27 січня, порівняно з четвергом підвищила денні ліміти споживання областям на 0,5%, нічні – на 2,3%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Виходячи з цих даних, "Укренерго" практично утримує ліміти приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення четвертої доби поспіль.

Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення протягом доби через російську атаку 26 січня. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі.

Зі свого боку, "Полтаваобленерго" у фейсбуці зазначила, що сьогодні область буде у графіках, але з одночасним відключенням основної та додаткових черг.

"Хмельницькобленерго" у фейсбуці зазначило, що ліміти для області не змінилися, при цьому не назвавши їх величину, але попередивши про відключення трьох черг у пікові періоди споживання, у години між ними відключатимуть дві черги. Щодо п’ятниці, обленерго, як і раніше інші мережеві оператори, заявило, що ліміти покривають близько половини потреб області.

Графіки на п’ятницю також опублікувало у фейсбуці "Прикарпаттяобленерго", яке після кількох днів перерви почало оприлюднити ліміти, але з розбивкою по кожній годині доби, пояснивши це зміною політики "Укренерго".

Водночас мережеві оператори попереджають, що у будь-який момент НЕК може запровадити аварійні відключення, виходячи з поточної ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергосистемі вдалося швидко відновитися після масованої повітряної атаки російських загарбників 26 січня, важка ситуація залишається в Одеській області, де через пошкодження енергоінфраструктури немає можливості перейти на планові графіки споживання. Екстрені відключення в області та самій Одесі можуть тривати кілька днів.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 27 січня лімітами споживання електроенергії:

 

Область

Денний ліміт, МВт

Зм.до поперед. дня, %

Нічний ліміт

Зм. до поперед дня, %

Київ

991

+0,5

663

+2,3

Київська область

708

+0,4

609

+2,3

Дніпропетровська область

1200

+0,5

1181

+2,28

Одеська область

Екстрені відключення протягом доби через атаки РФ

Івано-Франківська область

285,9

н/д

258,2

н/д

Полтавська область (у середньому)

454,67

+0,5

410,9

+2,
Теги: #енергетика #електроенергія

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