Російські окупанти обстріляли три громади Нікопольського району, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Майже весь день, поки на територію України летіли крилаті ракети армії Росії, окупанти накривали вогнем РСЗВ та ствольної артилерії прибережні населені пункти Нікопольського району. Постраждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська ТГ: пошкоджено будівлі сільгосппідприємства, три приватні житлові будинки, лінії газо- та електромережі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, мешканці не постраждали.

Глава РВА також повідомив, що в межах інших територій району день пройшов без обстрілів і надзвичайних ситуацій.

Водночас, за словами Євтушенка, замість знищених кілька тижнів тому РСЗВ у противника з'явилися нові.