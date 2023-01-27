Події

07:35 27.01.2023

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

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Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

Російські війська у четвер обстріляли дві громади Сумської області, повідомив ексголова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади. У всіх випадках без жертв і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Білопільську ворог обстріляв двічі. По Павлівці противник відкривав вогонь із мінометів (11 прильотів), а також із гранатомета (6 прильотів) обстріляли Волфине.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з міномету, 2 прильоти.

"Жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини наразі немає", - уточнив Живицький.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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