Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

Російські війська у четвер обстріляли дві громади Сумської області, повідомив ексголова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади. У всіх випадках без жертв і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Білопільську ворог обстріляв двічі. По Павлівці противник відкривав вогонь із мінометів (11 прильотів), а також із гранатомета (6 прильотів) обстріляли Волфине.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з міномету, 2 прильоти.

"Жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини наразі немає", - уточнив Живицький.