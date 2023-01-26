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23:47 26.01.2023

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

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Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Відповіддю на російський терор може бути нове просування ЗСУ на фронті та поразка наземних сил терористів, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"На цей російський терор потрібні асиметричні відповіді. Потрібен новий рух наших сил на фронті Необхідно забезпечити поразку наземних сил терористів. Що б там не планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою", - сказав він.

За його словами, це було обговорено сьогодні на засіданні Ставки. "Докладно – щодо ситуації на Донеччині. Бахмут, Вугледар і взагалі битва за Донбас. Я дякую всім нашим підрозділам, які виявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Чим більше Росія втратить у цій битві за Донбас, тим менше буде її загальний потенціал", - зазначив Зеленський.

"Детально на Ставці обговорили і те, до чого слід готуватися найближчими місяцями. Знаємо, що планують окупанти. Протидіємо. Це стосується і постачання озброєнь і снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони", - сказав він.

Теги: #рф #україна #відповідь #зеленський

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