Події

20:17 26.01.2023

Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії для приховування втрат

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Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії для приховування втрат

Враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалася, противник активно використовує мобільні крематорії, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зокрема, у тилу передових позицій окупантів відзначається постійне переміщення близько п'яти таких крематоріїв. Кремації проходять без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Таким чином, наголосила вона, російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг і компенсацій, розрекламованих російською пропагандою.

 

 

 

Теги: #росія #крематорії

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