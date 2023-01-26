Затриманому під час отримання хабара меру Рені призначено заставу розміром 1,3 млн грн – САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в четвер, 26 січня, обрав запобіжний захід міському голові одного з міст Одеської області, якого спільно з депутатом тієї ж міськради викрили за вимагання й одержання неправомірної вигоди.

"За рішенням суду до зазначеного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,342 млн грн. Крім того, на особу покладено такі процесуальні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися з міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурору, детективу або суду про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у телеграм-каналі.

За даними слідства, депутат міськради, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою, отримав частину неправомірної вигоди сумою $50 тис. від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої просили чиновники, становила $100 тис.

Як повідомлялося, мера та депутата міськради затримали 24 січня. У повідомленні САП не називалися імена затриманих. Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про мера м. Рені Одеської області Ігоря Плехова.