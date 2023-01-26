Франція надасть 3 млн євро на розгортання присутності МАГАТЕ на українських АЕС – глава МЗС

Франція дуже занепокоєна питанням ядерної безпеки й оголошує про надання 3 млн євро на розгортання присутності місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на українських АЕС, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Нас дуже непокоїть питання ядерної безпеки та безпеки ядерних об'єктів. МАГАТЕ нещодавно відвідало Україну, щоб забезпечити присутність своїх експертів на всіх українських АЕС", - сказала вона на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Одесі в четвер.

Міністр наголосила, що це дуже важливий крок для гарантування ядерної безпеки.

"Я хочу повідомити, що Франція оголошує спеціальний внесок - 3 млн євро на розгортання цієї місії експертів і гарантування ядерної безпеки АЕС", - заявила Колонна.