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18:43 26.01.2023

Кожен має розуміти відповідальність перед країною - Єрмак

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Кожен має розуміти відповідальність перед країною - Єрмак

Кожен має розуміти відповідальність перед своєю країною та нацією під час війни, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Кожен має розуміти рівень відповідальності перед країною та нацією під час війни. Той, хто забуває про це - отримує швидку реакцію. Так буде з кожним, хто дозволятиме собі забувати, незалежно від імен та посад", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в четвер увечері голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила про виключення народного депутата Миколи Тищенка зі складу політсили.

Це відбулося після опублікованої в ЗМІ інформації про те, що 27 січня планував провести в Бангкоку в готелі Novotel зустріч із представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії". Цю інформацію підтвердили у пресслужбі посольства України у Таїланді. При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду.

Теги: #реакція #тищенко #єрмак

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