У Києві на маршрути вийдуть 13 нових автобусів, отриманих від міжнародних партнерів, – Кличко

З п'ятниці, 27 січня, на маршрути в Києві вийдуть іще 13 автобусів, які місто отримало з початку січня як допомогу від міжнародних партнерів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Завдяки такій допомозі від міст Рига і Тампере Київ покращує транспортне сполучення та відновлює роботу двох автобусних маршрутів: №9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова - станція метро "Лук'янівська", та №97-К: "Вулиця Академіка Єфремова – Ринок (Масив Новобіличі)", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що на маршрут №9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги. Такі автобуси курсуватимуть і за наявним маршрутом №97. А на маршруті №97-К їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере.

"Нагадаю, від Риги на початку цього року ми отримали ще 11 автобусів (перші 11 надійшли у квітні минулого року). А від Тампере отримали два автобуси", - зазначив Кличко.