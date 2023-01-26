Вільнюс виділить EUR700 тис. на потреби України – Садовий

Вільнюс виділить на потреби України 700 тис. євро, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Приїхав сюди, щоб привітати наше місто-побратим із 700-річчям. З нагоди свого Дня народження Вільнюс виділяє 700 тис. євро на потреби України", – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Садовий також обговорив із президентом Литви Ґітанасом Науседою, експрезидентом Далею Ґрибаускайте, а також мерами європейських міст питання озброєння, інформаційної підтримки та розвитку екосистеми реалібітації Unbroken.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного знаку "Місто-рятівник" Вільнюсу.