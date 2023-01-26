Після ранкових ракетних обстрілів тепло- та водопостачання у Києві відбувається у штатному режимі – Кличко

Тепло- та водопостачання у Києві після російських ракетних обстрілів уранці в четвер, 26 січня, відбувається у штатному режимі, фахівці працюють над відновленням енергопостачання та опалення там, де воно залежить від подання електрики, заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Тепло- та водопостачання в столиці відбувається в штатному режимі. Щодо енергопостачання – тільки-но оголосили тривогу, енергетики почали вимикати світло превентивно в деяких районах, щоб уникнути аварійних ситуацій. Фахівці працюють над відновленням енергопостачання та тепла, де це залежить від подання електрики. Наразі в столиці діють екстрені вимкнення світла, приблизно на тому самому рівні, що й минулої доби", – цитує Кличка пресслужба мера.

Він також нагадав, що вночі відбулася атака дронів-"шахедів" на столицю. За інформацією сил ППО, на Київ летіли 24 "шахеди". Частину було збито на підльоті, 15 – під Києвом та в Києві. Вранці ворог масовано ударив по Україні ракетами. Переважну більшість із них збили сили ППО.

"Але в столиці є влучання російської ракети в нежитлову цивільну забудову в Голосіївському районі – в пункт прийому металобрухту. Внаслідок удару одна людина – чоловік – загинула, двоє поранені. Постраждалих госпіталізували медики. В Дніпровському районі, де мешканці чули вибух, працювала ППО", – зазначив Кличко.